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للمرة الثالثة.. ماكرون يدخل على خط "رحيل مبابي"

15
JUNE
2023
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دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرة أخرى، على الخط بشأن مستقبل النجم كيليان مبابي، الذي أخبر إدارة فريقه باريس سان جرمان بأنه لا ينوي تفعيل بند تمديد عقده لغاية 2025.
 
وأعلن مبابي لمسؤولي ناديه أنه لا ينوي تمديد عقده لغاية 2025، وبالتالي سيرحل عن الفريق مجانا في صيف 2024، في حال قرر البقاء لموسم إضافي.
وحسب ما ذكر موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي، فإن ماكرون سُئل من طرف مشجع لـ"البي إس جي"، الذي قال له: "هل تعلم ما إذا كان مبابي سيبقى؟".
 
فأجاب رئيس فرنسا بالقول: "ليس لدي أي انفراد (بخصوص بقاء مبابي أو رحيله)، ولكنني سأحاول الضغط من أجل ذلك (البقاء)".
وسبق لماكرون أن أبدى في أكثر من مناسبة دعمه للنجم الفرنسي الشاب، بعد حديث تقارير إعلامية عن إمكانية رحيله عن سان جرمان.
 
ففي عام 2021، قال الرئيس الفرنسي إنه يفضل بقاء كيليان في صفوف الفريق الباريسي.
 
وفي عام 2022، تدخل ماكرون لإقناع اللاعب بالبقاء في باريس، حيث قال في تصريح صحفي: "لقد تحدثت مع كيليان مبابي، كي أنصحه بالبقاء في فرنسا. دور الرئيس هو الدفاع عن بلده".
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