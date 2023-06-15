المهاجم المصري مصطفى محمد يتعاقد مع نانت لمدة 4 أعوام

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تعاقد المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد مع نادي نانت الفرنسي لكرة القدم في صفقة لمدة 4 أعوام وتحديداً حتى 2027، بعدما فعّل فريق "كاناري" خيار الشراء حسب ما أعلن الأربعاء.

ولعب محمد (25 عاماً) هذا الموسم مع نانت على سبيل الإعارة قادماً من غلطة سراي، بطل الدوري التركي، فسجل 11 هدفاً ومرر 5 كرات حاسمة في 51 مباراة في مختلف المسابقات.

وقدّر خيار الشراء بأكثر من 6 ملايين يورو، حسب العديد من وسائل الإعلام.

وكان نانت الذي تفادى الهبوط باحتلاله للمركز السادس عشر غرّم محمد في مايو بعد رفضه اللعب ضد تولوز احتجاجاً على حملة الدوري ضد رهاب المثلية.

وسجل المهاجم المصري هدف الفوز على غينيا 2-1 في تصفيات أمم إفريقيا الأربعاء، ليضمن منتخب "الفراعنة"، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (7)، بطاقته إلى النهائيات المقرّرة في ساحل العاج مطلع عام 2024.