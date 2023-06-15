كرواتيا تُقصي "الطواحين" وتتأهل إلى نهائي أمم أوروبا

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سجلت كرواتيا هدفين في الوقت الإضافي لتفوز 4-2 على مضيفتها هولندا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في روتردام وتتأهل إلى النهائي يوم الأحد المقبل.

وستلتقي كرواتيا مع الفائز من مواجهة إيطاليا وإسبانيا في أنشيده في المباراة الثانية بقبل النهائي الخميس.

وتسعى كرواتيا لحصد أول لقب كبير لها بعدما واصلت تألقها من كأس العالم العام الماضي عندما احتلت المركز الثالث.

وأطلق البديل برونو بتكوفيتش تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء بعد ثماني دقائق من الوقت الإضافي لتتقدم كرواتيا 3-2 قبل أن يضمن القائد لوكا مودريتش الفوز عبر ركلة جزاء متأخرة كانت الثانية لمنتخب بلاده في المباراة.

وأجبر المنتخب الهولندي، الذي يستضيف البطولة التي تضم أربعة منتخبات، ضيفه على خوض وقت إضافي عندما سجل نوا لانج هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة ليدرك التعادل 2-2 رغم تفوقه إلى حد كبير أمام جماهيره على ملعب فينوورد.