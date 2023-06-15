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منتخب "الفراعنة" يعبر "الأفيال" إلى نهائيات أمم أفريقيا

15
JUNE
2023
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التحق المنتخب المصري بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كرة القدم المقرّرة في ساحل العاج مطلع عام 2024، بفوزه على غينيا 2-1، في مراكش المغربية ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة.
 
تقدمت غينيا التي خاضت اللقاء في المغرب لعدم حصول ملاعبها على التراخيص عن طريق سيرهو غيراسي (26)، وعادل لمنتخب "الفراعنة" حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (7) البديل محمود حسن "تريزيغيه" (42)، وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني (79).
 
وانفردت مصر بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد منتخب غينيا عند 9 نقاط في المركز الثاني، وتأجل تأهله بانتظار نتيجة مباراة اثيوبيا ومالاوي في 20 يونيو الجاري.
 
وضمنت حتى الآن ثمانية منتخبات تأهلها هي إلى جانب مصر، السنغال حاملة اللقب، المغرب، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى ساحل العاج المضيفة.
 
ويدور الصراع على حسم 16 بطاقة متبقية، قبل جولتين من نهاية التصفيات. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى النهائيات المقررة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.
 
وتخوض تسعة منتخبات مبارياتها على أرض محايدة، لعدم تلبية تراخيص الاتحاد الإفريقي لإقامة المباريات الدولية.
 
في الشوط الأول ومن هجمة منظمة، مرر نابي كيتا الكرة في عمق دفاع الفراعنة للقادم من الخلف إيسياجا سياللا حولها عرضية أرضية إلى غيراسي سددها مباشرة داخل المرمى الخالي من حارسه محمد الشناوي (26).
 
ومن هجمة مرتدة وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء لتريزيغيه سددها قوية ارتدت من يد الحارس ابراهيم كوني، للخالي من الرقابة محمد صلاح سددها بغرابة علت العارضة (28).
 
واصل لاعبو مصر ضغطهم الهجومي واستغلوا التراجع الدفاعي، ومن هجمة منظمة مرر محمود حمادة في العمق إلى نجم ليفربول صلاح، مررها بدوره إلى تريزيغيه الخالي من الرقابة فانفرد وسددها على يمين كوني (42). وبعد ثلاث دقائق اخترق الظهير الايسر محمد حمدي الدفاع ومرر عرضية متقنة وصلت لصلاح داخل منطقة الجزاء سددها بقوة علت العارضة. 
 
ضغطت غينيا مع انطلاق الشوط الثاني، ومرر فرانسوا كامانو من ناحية اليسار مراوغا علي جبر وارسل كرة عرضية سددها نابي كيتا تصدى لها الشناوي على دفعتين (49)، ورد تريزيغيه بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ابعدها كوني بصعوبة الى ركنية (70).
 
ونجح مصطفى محمد في اضافة الهدف الثاني للفراعنة بعدما تسلّم الكرة من تريزيغية داخل منطقة الجزاء سددها قوية فشل كوني في ابعادها (79).
 
واقيمت المباراة بعد ثلاثة أيام من خوض لاعبي النادي الأهلي إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وتتويجهم على حساب مضيفهم الوداد المغربي.
 
وفي المجوعة الأولى، اقتنص منتخب غينيا بيساو فوزاً ثميناً من مضيفه سان تومي وبرينسيبي 1-صفر، سجله المهاجم البديل زينهو جانو (55).
 
ورفع منتخب غينيا بيساو الساعي للتأهل للمرة الرابعة في تاريخه للنهائيات رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن نيجيريا التي تواجه سيراليون الأحد المقبل.
 
وفي المجموعة السابعة، حقق منتخب غامبيا فوزاً في الوقت القاتل على مضيفه جنوب السودان 3-2، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
 
ورفع منتخب غامبيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مالي المتصدر، وخلفهما الكونغو برصيد 6 نقاط، أمام جنوب السودان في قاع الترتيب مع 3 نقاط.
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