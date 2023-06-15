living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيريوس يعترف: فكرت بالانتحار ودخلت مستشفى للأمراض العقلية

15
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس، وصيف بطل ويمبلدون 2022، أنه دخل الى مستشفى للأمراض النفسية في لندن بعد أن راودته أفكار انتحارية خلال ثالثة البطولات الأربع الكبرى عام 2019، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أسترالية نقلا عن حلقة جديدة من وثائقي "بريك بوينت" على موقع نتفليكس.
 
سبق للأسترالي كيريوس المصنف 25 عالميًا أن شرح بالتفاصيل الصراعات مع صحته العقلية وإيذاء نفسه خلال تلك الفترة المظلمة من حياته.
 
لكن في سلسلة حلقات جديدة من وثائقي "بريك بوينت" ستصدر في 21 يونيو الحالي، قال إنه احتاج لعلاج في المستشفى.
 
ونقلت صحيفة "ذي أستراليان" عنه قوله "كنت أفكر حقاً في ما إذا كنت أرغب في الانتحار".
 
تابع "خسرت في ويمبلدون. استيقظت وأبي كان جالسًا على السرير ويبكي بشدة. كان ذلك بمثابة جرس إنذار كبير لي. قلت +حسنًا، لا يمكنني الاستمرار في فعل هذا+".
 
وتابع "انتهى بي المطاف في جناح للأمراض النفسية في لندن لتحديد مشاكلي".
 
نشر كيريوس (28 عامًا) رسالة مطوّلة عبر حسابه على إنستغرام العام الماضي حول معاناته من مشاكل ذهنية، وأرفقها بصورة من بطولة أستراليا المفتوحة 2019 أشار فيها إلى علامات على ذراعه.
 
قال "إذا نظرتم عن كثب، يمكنكم رؤية إيذاء نفسي على ذراعي الايمن. راودتني أفكار انتحارية وكنت أعاني من أجل النهوض من السرير، ناهيكم عن اللعب أمام الملايين".
 
كيريوس في سطور
 
مرّ الموهوب كيريوس الذي يلعب بأسلوب يُمتع الجماهير، بعام متخبط قبل موسم 2019، وكثيرًا ما تعرض لانتقادات بسبب تصرفاته الغريبة على أرض الملعب.
 
خسر أمام الإسباني رافائيل نادال في الدور الثاني من ويمبلدون 2019 وقال إنه كان يرتدي كم ذراع باللون أبيض ليخبئ علامات إيذاء نفسه.
 
يقول في الحلقة وفقًا للصحيفة "كنت أشرب وأتعاطى المخدرات وخسرت علاقتي مع عائلتي ودفعت جميع أصدقائي المقربين بعيدًا".
 
منذ ذلك الحين، يقول "تغيّرت كليًا" ووصل إلى نهائي ويمبلدون العام الماضي في أكبر إنجاز لمسيرته.
 
عاد الى المنافسات هذا الاسبوع في دورة شتوتغارت الألمانية بعد أن خضع لجراحة في ركبته في يناير الماضي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   