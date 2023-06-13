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بعد بنزيما.. اتحاد جدة يحسم صفقة ضخمة جديدة

13
JUNE
2023
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أكمل نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، ثاني أكبر صفقاته هذا الصيف، بضمه لاعب الوسط الفرنسي الدولي نغولو كانتي من نادي تشيلسي.

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد ليقرر اللاعب الفرنسي الرحيل.

وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع "تويتر": "وقع نغولو كانتي، اليوم الثلاثاء، عقود انتقاله لاتحاد جدة".

وأضاف "الصفقة حسمت وستعلن رسميا في وقت قريب".

وتابع "يقترب راتب كانتي من 100 مليون يورو، وخضع اللاعب الفرنسي بالفعل للجزء الأول من الفحوصات الطبية".

وكان اتحاد جدة قد أحدث ضجة واسعة في سوق الانتقالات الأسبوع الماضي، بتعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وذكرت صحف إسبانية أن النجم الفرنسي من أصول جزائرية انتقل من ناديه ريال مدريد إلى نادي اتحاد جدة مقابل 107 ملايين دولار في الموسم الواحد.

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