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بكلمة واحدة.. مبابي يرد على أنباء انتقاله لريال مدريد هذا الصيف

13
JUNE
2023
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رد مهاجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي على الخبر الذي نشرته صحيفة "لو باريزيان" تحت عنوان "كيليان مبابي يريد الانضمام لريال مدريد هذا الصيف".

وقام مبابي بإعادة نشر الخبر من حساب "لو باريزيان" على "تويتر" وكتب: "أكاذيب".

وأضاف: "في الوقت نفسه، كلما كانت أكبر (الأكاذيب)، زاد انتشارها. لقد قلت بالفعل إنني سأواصل الموسم المقبل في باريس سان جيرمان حيث أشعر بسعادة كبيرة".

وينتهي العقد الحالي للمهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما مع سان جيرمان في نهاية الموسم المقبل، مع خيار التمديد لعام آخر.

وأكد مبابي في رسالة للنادي الباريسي أمس الاثنين أنه لن يفعل خيار التمديد.

وفي بيان جديد اليوم، أوضح مبابي أنه سيدافع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان في الموسم المقبل لكنه أصر على أنه لن يفعل خيار التمديد إلى ما بعد العام 2024.

ومن المرجح أن يضطر سان جيرمان لبيع مبابي هذا الصيف حتى لا يفقده مجانا الصيف المقبل في حال تمسك النجم الفرنسي بقرار عدم تجديد عقده.

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