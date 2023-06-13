انجاز كبير لعداءة الالترا ماراتون كاتيا راشد بتسجيلها 201.2 كلم في 24 ساعة

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سيظل تاريخ 10 و11 حزيران 2023 محفوراً الى الأبد في ذاكرة عداءة الألترا ماراتون البطلة الدولية كاتيا راشد التي نجحت في تحقيق انجاز كبير وتاريخي لها وللبنان عبر تحطيم رقمها السابق والبالغ 168 كلم خلال 24 ساعة ركض والذي سجلته في بطولة آسيا بالهند العام الفائت .

وجديد راشد نجاحها في الركض لمسافة 201.2 كلم دفعة واحدة في بطولة كندا في السباق الذي أقيم في مقاطعة ألبرتا الكندية تحت اشراف الاتحادين الدولي والكندي للالترا ماراتون مع العلم ان السباق المذكور يحمل التصنيف البرونزي من قبل الاتحاد الدولي.

شارك في السباق 37 عداء وعداءة ونجحت راشد في احراز المركز الأول في فئة السيدات والمركز الرابع في الترتيب العام(رجال وسيدات) واجتازت خط النهاية حاملة العلم اللبناني لتحفر هذه البطلة اسمها من ذهب في سباقات الألترا ماراتون ولتحقق انجازاً جديداً لها ولوطنها لبنان.

وبذلك ضربت راشد عصفورين بحجر واحد اذ حطّمت رقمها القياسي ثم نجحت في اجتياز حاجز ال200 كلم كأول عداءة لبنانية تجتاز هذه المسافة .

وتحمل راشد لقب "عداءة النخبة" في سباقات الألترا ماراتون المتخصصة بها منذ سنوات عدة وهي من الأبرز على مستوى لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الآسيوية.

يشار الى ان العداءة الدولية راشد سبق ان شاركت في عشرات السباقات في جميع انحاء العالم لمسافات ال100 كلم و200 كلم وحفرت اسمها في السجل الذهبي الدولي لمسافات الالترا ماراتون.