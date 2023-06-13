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بعثة منتخب لبنان للصم بكرة السلة تشارك ببطولة العالم في اليونان

13
JUNE
2023
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غادرت بعثة منتخب لبنان للصم لكرة السلة الى اليونان للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في جزيرة كريت اليونانية  من 14 حزيران الجاري  حتى 24 منه .تشارك في البطولة البطولة 16 دولة من مختلف أنحاء العالم.
 
 يذكر أن المنتخب الوطني اللبناني هو المنتخب  العربي الوحيد المشارك في البطولة العالمية.
 
وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهت المنتخب الوطني على الصعيدين المادي والمعنوي الا أن الاصرار والارادة  على المشاركة كانا أكبر من كل شيء.وسيغيب  عن المنتخب عدد من اللاعبين الأساسيين وذلك بسبب الاصابة وعدم القدرة على السفر ولكن تبقى العبرة بالمشاركة بالاستحقاق الدولي.
 
وأوقعت قرعة لبنان  في المجموعة مع ليتوانيا ، اسبانيا و الأرجنتين.
 
وتضم البعثة:
 
-ألان مارتينوس: ادارياً
 
-سركيس كورجيان: مدرباً للفريق
 
-جان ماري حنا: معالجاً فيزيائياً
 
-أنطوني مجدلاني: مسؤولاً اعلامياً
 
- اللاعبون وهم: طوني ديراني، باخوس بركيس، شربل أبي سعد، آدم خزعل، مارك قسطنطين، يحيا ديب، جو ريشماني، ايليو عطية، نضال سلوم، أنطونيو عبود، ماريو قصيفي و وسام جعجع.
 
يشار الى  أن المنتخب اللبناني سيخوض الثلاثاء مباراته الأولى في بطولة العالم بمواجهة بطل النسخة السابقة ليتوانيا بتمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لبيروت على أن تكون المباراة منقولة مباشرةً عبر صفحة "سبورتس مانيا" على "فايسبوك".
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