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أسطورة ليفربول في الدمام لمناقشة تدريب ناد سعودي

13
JUNE
2023
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وصل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد إلى مدينة الدمام في شرق السعودية لمناقشة فرص تدريب ناد في الدوري السعودي الموسم المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلّع على الملف وكالة فرانس برس الإثنين.
 
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته كونه غير مخول التحدث للإعلام إن "أسطورة ليفربول وصل إلى الدمام وسيزور أندية المنطقة الشرقية الاتفاق والقادسية والخليج".
 
وأضاف أنه "طلب زيارة المدينة والاطلاع على منشآتها والتعرف على أكثر من ناد"، مؤكدا أنه "لم يوقع لأي ناد حتى الآن".
 
وأكدت شبكة قنوات "شركة الرياضة السعودية" النافذة الإثنين وصول جيرارد للدمام.
 
ويأتي التفاوض مع جيرارد، قائد المنتخب الإنجليزي السابق وبطل أوروبا مع ليفربول 2005، بعد أيام من توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للاتحاد بطل الدوري السعودي.
 
ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025.
 
ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم كلفته ملايين الدولارات ممول حكوميا "بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم".
 
والأسبوع الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد. وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لها.
 
لكنّ تقارير صحفية أشارت إلى أن أندية أخرى تتفاوض مع لاعبين أو مدربين كبار على الصعيد العالمي.
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