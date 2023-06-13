نيمار يعلق على انتقال ميسي لإنتر ميامي: كنت أعرف

A + A -

قال النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، إنه "كان يعلم بالفعل" أن ليونيل ميسي سينضم إلى إنتر ميامي الأميركي، متوقعا "تغييرات جذرية" في دوري الولايات المتحدة بسبب المتابعة الكبيرة التي سيحظى بها أسطورة الأرجنتين.

والأربعاء أعلن ميسي (35 عاما) أنه سينتقل إلى إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده مع بطل فرنسا في أواخر الشهر الجاري.

وقال نيمار في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن"، الأحد: "كنت أعلم بالفعل. ميسي واحد من أقرب أصدقائي. منحني الله نعمة كبيرة بالتعرف عليه واللعب معه وأن تربطنا صداقة جميلة".

وأضاف: "أبلغته بأنه سيكون سعيدا جدا في المدينة الأميركية، وبأجواء المعيشة في ميامي".

ومن جهة أخرى، أعرب نيمار عن ثقته في قدرات ميسي، قائلا: "أثق أنه سيحدث تغييرا كبيرا في الدوري الأميركي. ستحظى المسابقة بشعبية أكبر، لذلك يجب على الجميع الاستفادة والاستمتاع بمشاهدته وهو يلعب، لأنه للأسف لا شيء يدوم إلى الأبد".

وزار الدولي البرازيلي، زميل ميسي السابق في برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان، لاعب كرة السلة جيمي باتلر في فلوريدا، قبل المباراة الرابعة في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الجمعة.

وقال باتلر، الذي اختير 6 مرات ضمن فريق كل النجوم، إنه "متحمس أيضا لانتقال ميسي إلى إنتر ميامي"، مضيفا أن بطل كأس العالم مع الأرجنتين "سيضيف الكثير لكرة القدم في الولايات المتحدة".

وأضاف للصحفيين الأسبوع الماضي: "انتقال ميسي سيدفع عشاق كرة القدم حول العالم للقدوم إلى هنا لمشاهدته. أنا سعيد جدا بوجوده".