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أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن نجم باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي أبلغ ناديه الاثنين برسالة أنه لن يقوم بتفعيل بند العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

وجاء هذا التطور بعد أكثر من عام بقليل من التمديد المفاجئ للمهاجم لعقده مع فريقه سان جرمان الذي يلعب معه منذ عام 2017.

وكان بطل العالم عام 2018 والوصيف العام الماضي والذي أبدى ريال مدريد على الخصوص اهتمامه بالتعاقد معه، مدد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

وأعلن مبابي عن قراره يوم الإثنين في خطاب أرسله الى النادي حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر قريب من المفاوضات، مؤكدا المعلومات الواردة من صحيفة "ليكيب" اليومية.

وأوضح المصدر أن باريس سان جرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عاما يرحل في صفقة حرة في نهاية عقده في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقال هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين بحلول 31 يوليو المقبل.

وفي حال رحيله، سيكون نادي العاصمة يتيما من جوهرة خط هجومه، بعد أسابيع قليلة من انتهاء عقد نجمه الاخر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى عقده معه وقرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي، كما أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار غير واضح.

وكان مبابي ألمح سابقا إلى إمكانية رحيله في عام 2024 خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في 28 مايو الماضي عندما اختير أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام الرابع تواليا.

وقال وقتها هداف موسم 2022-2023: "قلت إنني سألعب في العام المقبل في باريس سان جرمان. لا يزال لدي عقد لمدة عام لذا سأحترم عقدي".