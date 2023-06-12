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مانشستر سيتي لنادي الأهلي المصري: " تهانينا.. نراكم في السعودية"

12
JUNE
2023
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حرص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المتوج حديثا بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على تهنئة نادي الأهلي المصري بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الأحد، في المغرب.
 
ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على موقع "تويتر"، رسالة التهنئة، جاء فيها: تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال إفريقيا..
 
نراكم في المملكة العربية السعودية..".
 
وتوج نادي الأهلي باللقب على حساب مضيفه الوداد الرياضي المغربي، بتعادله معه (1-1) في إياب النهائي الذي جمعهما مساء يوم الأحد، بالدار البيضاء، بفضل فوز الفريق المصري ذهابا (2-1) قبل أسبوع، على استاد القاهرة الدولي.
 
بينما توج نادي مانشستر سيتي بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب فريق إنتر ميلان الإيطالي إثر فوزه عليه بهدف وحيد سجله نجمه الإسباني رودريغو، بحلول الدقيقة 68 من عمر النهائي الذي جمعهما مساء السبت الماضي، على ملعب "أتاتورك الأولمبي" بمدينة إسطنبول التركية.
 
وسيشارك كل من فريق مانشستر سيتي والأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي من المقرر أن تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين يومي (11 و22) ديسمبر المقبل.
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