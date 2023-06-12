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"ملك التنس" جوكوفيتش.. ثائر على اللقاحات ورجل أعمال شرس

12
JUNE
2023
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مساء الأحد، حقق الصربي نوفاك جوكوفيتش لقب غراند سلام رقم 23، ليدخل التاريخ، ويتفوق على رافايل نادال وروجيه فيديرر، ويصبح الرقم 1 تاريخيا، لكنه رفض تسميته "الأفضل بالتاريخ".
 
جوكوفيتش حسم بطولة رولان غاروس أمام النرويجي كاسبر رود، وحقق الرقم الصعب، 23، وسط تحية عالمية له، للإنجاز التاريخي.
 
جوكوفيتش كذلك أصبح أول لاعب تنس في التاريخ، يحقق كل بطولة في الـ"غراند سلام" 3 مرات على الأقل، معلنا نجاحه الباهر على جميع أنواع الأرضيات.
 
وبعد الإنجاز، رفض جوكوفيتش تسميته "بالأفضل عبر التاريخ"، بسبب رقمه الذي لم يتكرر.
 
المتواضع جوكوفيتش قال إن تسميته بالأفضل تاريخيا فيه تقليل من شأن كل أساطير اللعبة الذين سبقوه، وكل منهم تألق في حقبة مختلفة وفي فترة مختلفة.
 
من هو جوكوفيتش.. "ملك عرش التنس المتوج"؟
 
العائلة
 
جوكوفيتش ولد عام 1987 في العاصمة الصربية بلغراد، من أب صربي وأم كرواتية، لديه أخ وأخت مارسوا التنس بشكل احترافي ولم يستطيعوا كتابة أسطر النجاح مثله.
 
بدأ ممارسة التنس بعمر 4 أعوام، بكرة من فلين ومضرب صغير.
 
عائلة جوكوفيتش كانوا يديرون مطعما للوجبات السريعة، كما كانوا يمتلكون محلا للتجهيزات الرياضية.
 
 
طفولته
 
جوكوفيتش أرسل إلى معسكر للتنس، بعمر 6 أعوام، بمدينة نوفي ساد الصربية.
 
بسبب تطوره المذهل في الرياضة، تم إرسال جوكوفيتش إلى معسكر أوروبي للتنس في ألمانيا، بعمر 12 عاما، بتوصية من مدربه في صربيا، الذي أدرك أن ذهابه لأوروبا ومجاراة أفضل المواهب هو الحل الأفضل لموهبته المتفجرة.
 
في ألمانيا قضى جوكوفيتش 4 أعوام، بدأ خلالها مشواره ببطولات الناشئين والشباب، حتى دخل عالم الاحتراف عام 2003، بعمر 16 عاما.
متعدد اللغات
 
جوكوفيتش يتحدث 5 لغات، وهي الصربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية.
 
 
قصة حب
 
تعرف جوكوفيتش على الفتاة الجميلة يلينا ريستيتش في المدرسة الثانوية عام 2005، وبدأ بمواعدتها منذ وقتها.
 
جوكوفيتش استمر مع ريستيتش حتى تزوجا صيف 2014.
 
جوكويتش لديه طفل وطفلة.
 
إنسانية
 
في 2007، أسس منظمة نوفاك جوكوفيتش الإنسانية التي قامت ببناء 50 مدرسة في مناطق مختلفة بصربيا.
 
عندما حقق بطولة روما للماسترز عام 2014، تبرع بالجائزة المالية للمتضررين من الفياضانات في البوسنة وكرواتيا وصربيا.
 
خلال جائحة كورونا، تبرع بمليون يورو لشراء أجهزة طبية للمستشفيات في صربيا.
 
 
رجل أعمال
 
بدأ جوكوفيتش عالم الاستثمارات في 2005، منذ بداية ظهوره في عالم التنس، ومنح دارة الأعمال الاستثمارية لوالده سردان وعمه غوران.
من أعماله "مطعم وكافيه نوفاك".
 
أطلق منتجات طعام في 2015 باسم "جوكولايف".
 
افتتح مطعم نباتي باسم "إكفيتا" في مونتي كارلو.
 
اشترى جوكوفيتش 80 بالمئة من حصة شركة "كوانت بايو ريز" للتقنيات الطبية، والتي تعمل على صناعة دواء للماصبين بكوفيد-19.
 
أنشأ شركة يديرها والده وعمه، قامت باستثمارات في مجالات العقارات وتنظيم الأحداث الرياضية والترفيهية، وتوزيع المنتجات الرياضية.
 
ثورته ضد اللقاحات
 
خلال فترة تفشي كورونا، رفض جوكوفيتش تلقي لقاحات كورونا، مؤكدا أنه يؤمن بحرية الاختيار، ورفض عملية "الجبار على التلقيح".
رفضه لتلقي اللقاحات، أدى لاستبعاده من بطولتي أستراليا المفتوحة للتنس 2022، وأميركا المفتوحة للتنس 2022، وحرمه من لقبين محتملين.
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