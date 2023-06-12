living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرقام تاريخية للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

12
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توّج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل إيابا أمام الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس بهدف لمثله، مستغلا التفوق ذهابا بهدفين لهدف في القاهرة.
 
وحقق الأهلي عددا من الأرقام التاريخية بعد تتويجه بالبطولة الإفريقية:
 
فاز الأهلي ببطولة دوري إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد بطولات 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.
 
وسع الأهلي الفارق أمام ثاني المتوجين الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي لـ6 كؤوس.
 
تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023.
 
بات محمد عبدالمنعم سابع لاعب للأهلي يسجل في نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج الأرض.
 
سبق منعم، 6 لاعبين وهم محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، ومحمد أبو تريكة "هدفين"، وشادي محمد، وأحمد حسن، ووليد سليمان.
 
يحصل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا على 4 ملايين دولار بعد تتويجه باللقب فيما سيحصل الوداد الوصيف على 2 مليون دولار.
 
ينال فريقا نصف النهائي الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على مليون و200 ألف دولار.
 
أنهى الأهلي عقدة عدم التتويج على ملعب كازابلاناكا أمام الوداد، بعد خسارة بطولتي 2017 و2022 أمام بطل المغرب. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   