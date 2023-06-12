أرقام تاريخية للأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

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توّج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل إيابا أمام الوداد المغربي في ملعب محمد الخامس بهدف لمثله، مستغلا التفوق ذهابا بهدفين لهدف في القاهرة.

وحقق الأهلي عددا من الأرقام التاريخية بعد تتويجه بالبطولة الإفريقية:

فاز الأهلي ببطولة دوري إفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد بطولات 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023.

وسع الأهلي الفارق أمام ثاني المتوجين الزمالك المصري ومازيمبي الكونغولي لـ6 كؤوس.

تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023.

بات محمد عبدالمنعم سابع لاعب للأهلي يسجل في نهائي دوري أبطال إفريقيا خارج الأرض.

سبق منعم، 6 لاعبين وهم محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، ومحمد أبو تريكة "هدفين"، وشادي محمد، وأحمد حسن، ووليد سليمان.

يحصل الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا على 4 ملايين دولار بعد تتويجه باللقب فيما سيحصل الوداد الوصيف على 2 مليون دولار.

ينال فريقا نصف النهائي الترجي التونسي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على مليون و200 ألف دولار.

أنهى الأهلي عقدة عدم التتويج على ملعب كازابلاناكا أمام الوداد، بعد خسارة بطولتي 2017 و2022 أمام بطل المغرب.