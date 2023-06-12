living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد التتويج الأوروبي.. هل أصبح غوارديولا أعظم مدرب بالتاريخ؟

12
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
"لديه عين مهووسة بالتفاصيل، ووضوح في الرؤية، ووعي تكتيكي، وقيادة، وشغف، وقدرة في الحصول على أفضل ما في كل لاعب يدربه".. كانت تلك الكلمات التي وصف بها الأسطورة الفرنسية تيري هنري، مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ونجح غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي للتتويج بأول بطولة لدوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، ليكمل الثلاثية "الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ودوري الأبطال"، وليصبح ثاني نادي إنجليزي يحقق ذلك الإنجاز، بعد مانشستر يونايتد عام 1999.
 
ملاحقة فيرغسون
 
وصل غوارديولا إلى لقبه الـ35 في مسيرته، متجاوزا الروماني لوسيسكو صاحب الـ34 لقبا، ليصبح ثاني أكثر مدرب في العالم تتويجا بالبطولات، ويواصل ملاحقه السير أليكس فيرغسون، المتوج بـ49 لقبا في تاريخه.
 
الأهم تكتيكيا
 
كلمات ثناء هنري لغوارديولا، واعتباره المدرب الأفضل في التاريخ، شاركه فيها نجوم تاريخون مثل ليونيل ميسي، ونجم مانشستر سيتي الحالي، إرلينغ هالاند، والعديد من نجوم الكرة.
 
ميسي تحدث عن تجربته مع غوارديولا، مشيرا إلى تميزه في الطريقة التي يرى بها الأشياء، وأن خططه دائما تنتهي بنجاح.
 
نجح غوارديولا في الوصول إلى منصة التتويج الثالثة في تاريخه لدوري الأبطال، ليعادل زين الدين زيدان "ريال مدريد"، وبوب بيزلي "ليفربول"، ويتبقى له لقبا وحيدا ليعادل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج بدوري الأبطال 4 مرات بواقع مرتين مع ريال مدريد، ومثلهما مع إي سي ميلان.
 
وبات غوارديولا أول مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية "الدوري والكأس ودوري الأبطال" مع فريقين مختلفين بعدما سبق وحققها مع برشلونة عام 2009، ليعاود تكرارها مع مانشستر سيتي عام 2023.
 
وانضم غوارديولا إلى قائمة من 6 مدربين نجحوا في التتويج بدوري الأبطال مع فريقين مختلفين: إرنست هابيل (فينورد - هامبورغ)، أوتمار هيتسفيلد (بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ)، جوزيه مورينيو (بورتو - إنتر)، يوب هاينكس (ريال مدريد - بايرن ميونيخ)، أنشيلوتي (ميلان - ريال مدريد).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   