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مدرب الأهلي يكشف "سر التتويج" بلقب إفريقيا.. وغضب الشحات

12
JUNE
2023
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كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، مساء الأحد، أنه أخبر اللاعبين بأن تسجيل هدف في إياب نهائي دوري الأبطال هو مفتاح التتويج باللقب والذي تحقق.
 
وعاد الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا من الدار البيضاء بعدما تعادل 1-1 عقب الانتصار في القاهرة بنتيجة 2-1.
 
وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالفوز والبطولة وكنا نعلم مدى صعوبة المباراة بعد الفوز بنتيجة 2-1، وأخبرت اللاعبين أنه لابد أن نسجل هدفا في الإياب ليكون مفتاح الفوز باللقب".
 
 
 
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وأضاف: "سيّرنا المباراة كما أردنا وسجلنا هدفا كما تدربنا طيلة الأسبوع الماضي".
 
وواصل: "لم نبدأ المباراة بالطريقة التي أردتها، واستقبلنا هدفا لكننا سجلنا كما أخبرت اللاعبين".
 
وتابع: "اللاعبون أدوا مباراة كبيرة لكننا احتجنا لطاقة جديدة وهو ما حدث عن طريق التغييرات. البدلاء غيروا شكل الفريق وأهدرنا عديد الفرص، وللأسف كان ممكنا أن نسجل أهدافا أكثر".
 
وواصل "ارتكبنا الكثير من الأخطاء بالتراجع للخلف، ولم نلعب كما أردنا وهو ما أحدث معنا الفارق في الشوط الأول".
 
 
تعليق كولر على ما فعله حسين الشحات
 
وأتم عن عصبية حسين الشحات أثناء استبداله أجاب قائلا: "خلال المباراة تخرج بعض المشاعر، وفي اليوم التالي ينسى اللاعب كل شيء، هو انفعال لحظي في الملعب".
 
وأردف: "سعيد جدا كأول سويسري يحقق اللقب وفخر كبير لي أن أشارك بهذا اللقب مع الأهلي. الكثيرون شككوا بنا في البداية لكننا حققنا اللقب في النهاية".
 
مواجهات عربية قوية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
 
 
الأهلي أنهى عقدة الوداد
 
حقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.
 
أنهى الأهلي عقدة الوداد بعدما انتصر الفريق المغربي على الأهلي في النهائي من قبل مرتين.
 
عادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2021 و2022 و2023.
 
حسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.
 
حقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
 
حقق السويسري مارسيل كولر لقب دوري أبطال إفريقيا من أول محاولة له مع الأهلي مكررا إنجاز مانويل جوزيه وبيتسو موسيماني.
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