بعد فشل صفقة ميسي.. الهلال السعودي يُغري نيمار براتب خيالي

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أفادت تقارير صحافية، بأن وفداً رفيع المستوى من نادي الهلال السعودي، سافر إلى باريس لمعرفة موقف النجم البرازيلي، نيمار جونيور، من الانتقال إلى صفوف "الزعيم".



وذكرت شبكة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، أنّ "الهلال أغرى نيمار بالحصول على نفس المزايا التي يتلقاها كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، وأبرزها حصوله على 200 مليون يورو في الموسم الواحد".



وأبرزت الشبكة أن الهلال مستعد كذلك لدفع 45 مليون يورو لنادي باريس سان جرمان للتخلي عن خدمات نجمه نيمار، مشيرة إلى أنّ "المفاوضات لم تبدأ بعد بين الناديين".



وأوضحت الشبكة الأميركية أن مسؤولي سان جرمان سيوافقون على أي عرض جيد سيقدم لنيمار، الذي ينتهي عقده عام 2025.



وكان نادي الهلال يرغب في الظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن الأخير قرر في نهاية المطاف الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.