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غوارديولا يوجه تحذيرا "ساخرا" لريال مدريد.. ويتلقى رسالة على هاتفه

11
JUNE
2023
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وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، رسالة تحذير "ساخرة" إلى فريق ريال مدريد، حامل الرقم القياسي.

وقال غوارديولا مازحا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "كن حذرا يا ريال مدريد.. نحن على بعد 13 لقبا منك في دوري أبطال أوروبا، لكننا قادمون من أجلك. نحن في طريقنا!".

وأضاف المدرب الإسباني في رسالة للفريق الملكي "إذا نمت قليلا.. فإننا سنلحق بك".

وقاد بيب غوارديولا فريق مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، على حساب إنتر ميلان الإيطالي، إثر فوزه عليه (1-0) في النهائي الذي جمعهما مساء أمس السبت، بمدينة اسطنبول التركية.

ولكن هذا اللقب هو الثالث بالنسبة للمدرب الإسباني في دوري الأبطال، حيث قاد فريق برشلونة للفوز مرتين بالبطولة/ ومرة واحدة بسداسية تاريخية.

وردا على سؤال ما إذا سيطلبون منهم الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى العام المقبل؟ أجاب غوارديولا "لا تتحدثوا عن العام المقبل، أريد الاحتفال الآن. قال لي رئيسي (النهائي القادم في لندن). لا أريد أن أخبركم بما قلته له".

وكشف بيب غوارديولا "تلقيت رسالة من فيرجسون هذا الصباح (السبت) على هاتفي المحمول. إنه فخر لي أن أكون قد تعادلت معه. سيكون من الرائع رؤية الكؤوس الثلاثة معا".

يذكر أن بيب غوارديولا (52 عاما) تولى مهمة تدريب مانشستر سيتي عام 2016، وقاده إلى تحقيق ثلاثية نادرة في الموسم (2022-2023)، بفوزه لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى لقب دوري لأبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، ليعادل إنجاز جاره وغريمه مانشستر يونايتد في 1999.

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