رسميا.. ليفربول يتعاقد مع أحد أبطال مونديال قطر 2022

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، التعاقد مع الدولي الأرجنتيني، ماكس أليستر، لتدعيم صفوف الفريق قادما من برايتون، وبعقد يمتد حتى عام 2028.

وأصدر ليفربول بيانا رسميا قال فيه إنه أتم التعاقد مع، ماكس أليستر، بعد أن اجتاز الأخير بنجاح، الفحوصات الطبية واتفق الطرفان على كافة بنود العقد.

وأشار نادي ليفربول عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن ماكس أليستر بطل كأس العالم 2022، سيحمل الرقم (10) في صفوف "الريدز.

من جانبه، قال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول "إنه شعور رائع، حلمي تحقق أخيرا، لا أطيق الانتظار لخوض أول مباراة".

وأضاف "أردت أن أشارك في اليوم الأول من التحضيرات لانطلاقة الموسم الجديد، والآن أتطلع إلى لقاء زملائي الجدد في ليفربول".

وأردف ماكس أليستر "لقد كان عاما رائعا بالنسبة لي، كأس العالم وما حققناه مع برايتون، لكن حان الوقت الآن للتفكير في مرحلة ليفربول، سأحاول أن أكون لاعبا أفضل".

يذكر أن ليفربول لن يشارك في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي مؤخرا في المركز الخامس، وسيكتفي بالمشاركة في الدور الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتوج ماكس أليستر، البالغ من العمر 24 عاما، بلقب بطل العالم مع منتخب الأرجنتين يوم 18 ديسمبر 2022، على حساب نظيره الفرنسي، بفوزه عليه بركلات الترجيح.