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على درب هؤلاء.. مانشستر سيتي يسعى للثلاثية التاريخية

9
JUNE
2023
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يدخل مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا، وعينه على اللقب، الذي سيكمل "ثلاثيته" التاريخية، التي تعيد للأذهان ثلاثية مانشستر يونايتد عام 1999.
 
وسيواجه مانشستر سيتي خصمه إنتر ميلانو، في النهائي المرتقب لدوري أبطال أوروبا، مساء السبت، على استاد أتاتورك في إسطنبول.
 
ما هي الثلاثية؟
 
الثلاثية هي تحقيق النادي لبطولة الدوري المحلي، والكأس المحلي، ودوري أبطال أوروبا، وهذا الإنجاز له مكانة كبيرة، فهو يمثل نجاحا نادرا للفريق في الموسم.
 
كم ناد أوروبي حقق "الثلاثية"؟
 
7 أندية أوروبية فقط حققت الثلاثية التاريخية، بينها بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني، الوحيدان اللذان حققاها مرتين.
 
في إنجلترا، مانشستر يونايتد الوحيد الذي حقق الثلاثية وجاءت عام 1999 بعد انتصاره في نهائي دوري الأبطال على بايرن ميونيخ بطريقة دراماتيكية.
 
إنجاز مهم لبيب غوارديولا
 
مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا حقق "الثلاثية" أول مرة عام 2009 مع برشلونة، ولو حققها السبت، سيكون أول مدرب في التاريخ يحقق "الثلاثية" مرتين.
 
الأندية التي حققت "الثلاثية الأوروبية"
 
1967: سيلتك الأسكتلندي.
 
1972: أياكس أمستردام الهولندي.
 
1988: آيندهوفن الهولندي.
 
1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي.
 
2009: برشلونة الإسباني.
 
2010: إنتر ميلانو الإيطالي.
 
2013: بايرن ميونيخ الألماني.
 
2015: برشلونة الإسباني.
 
2020: بايرن ميونيخ الألماني.
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