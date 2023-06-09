living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ما رأيك في قرار ميسي؟".. رونالدو يرد "باقتضاب"

9
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل مقتضب ودبلوماسي، عندما سئل عن رأيه في قرار غريمه ليونيل ميسي الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي.
وانتظر الملايين من عشاق كرة القدم مواجهة جديدة في السعودية، بين رونالدو مهاجم النصر وميسي الذي بدا قريبا من الانضمام إلى الهلال، لكنه عدل عن رأيه في آخر لحظة وقرر خوض تجربة في الولايات المتحدة.
 
وبينما كان رونالدو يروج عن علامة تجارية جديدة لإنتاج المياه، سُئل عن انتقال ميسي إلى إنتر ميامي، فرفض في البداية الإدلاء بتعليق، لكنه قال: "اللاعبون الأفضل مرحب بهم في السعودية".
 
ونقل موقع "غول" عن رونالدو قوله: "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، الماء فقط. اللاعبون الأفضل مرحب بهم في السعودية. هنا ليس لدينا مشاكل مع الدوري".
 
وبدلا من مواجهة ميسي، سيكون على رونالدو منافسة زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، الذي انتقل إلى الاتحاد السعودي لـ3 مواسم.
 
كما انضم نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي الإنجليزي، الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، إلى الاتحاد أيضا في صفقة لمدة عامين.
 
وتجري أندية سعودية محادثات مع لاعبين كبار آخرين، مثل أنخيل دي ماريا ولوكا مودريتش وغيرهما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   