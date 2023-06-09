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ميسي أم رونالدو؟.. خبير بيانات يكشف "أعظم لاعب في التاريخ"

9
JUNE
2023
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لطالما أثارت المقارنة بين النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل بين مشجعي اللاعبين، ولكن ما رأي أحد خبراء تحليل البيانات في هذه المسألة؟
 
في مهرجان شلتنهام للعلوم، أكد الدكتور إيان غراهام، والذي كان يترأس حتى وقت قريب فريق تحليل البيانات بنادي ليفربول لكرة القدم، أن ميسي يتفوق على رونالدو بالأرقام، ليكون صاحب لقب "أعظم لاعب كرة في التاريخ".
 
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن غراهام الذي أمضى حياته المهنية في تقييم اللاعبين وفق الإحصائيات، قوله: "ميسي ورونالدو متماثلان تقريبا في تسجيل الأهداف. رونالدو يتقدم قليلا. لكن إذا سددت ركلات الترجيح، فإن ميسي يتفوق''.
 
وأضاف غراهام: "ميسي لاعب خط وسط مهاجم من الطراز العالمي. الفرص التي يخلقها لزملائه في الفريق أكبر من رونالدو. ميسي يؤدي وظيفتين ببراعة، بينما رونالدو يقوم بعمل واحد. هذا هو الفرق".
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