بنزيمة يكشف: لهذا اخترت السعودية وهذه علاقتي برونالدو

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كشف الفرنسي كريم بنزيمة، نجم اتحاد جدة الجديد، عددا من الأسباب التي دفعته لاختيار اللعب في السعودية بعد مسيرته الأوروبية المميزة.

بنزيمة تحدث عن "راحته" لقرار الانتقال واللعب في السعودية، وعرض عدة أسباب في تصريحات للحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة.

لماذا السعودية؟

زرت السعودية سابقا وشعوري رائع تجاه هذا البلد، والأهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة، وها أنا متواجد هنا، فبالنسبة لي إنه المكان الذي أريد أن أكون فيه، أشعر فيها بحب الناس لي، ما يمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة ومتحمس للتواجد هنا

أنا مسلم والسعودية دولة مسلمة، لطالما أردت أن أعيش هنا. لقد لعبت لريال مدريد وحققت العديد من الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من إنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة.

ما يمكنني إضافته هنا هو خبرتي الكروية، والأهم من ذلك إمكانية تحقيق الألقاب، فأنا أحب تحقيقها، ولدي طموح كبير وأود أن أقوم بأمور رائعة لأن هذا مهم لي وللسعودية وللنادي.

مكة المكرمة قريبة جدا، وكشخص مؤمن فهذا أمر مهم بالنسبة لي، وهذا هو المكان الذي سأشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي، وعندما تحدثت مع عائلتي عن التوقيع مع السعودية كانوا جميعا سعداء للغاية، لذلك سوف ينتقل جميعهم معي، وهذا مهم أيضا.

أعلم أن السعودية المكان الأنسب لي، والألقاب مهمة جدا، وفي جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، وأود أن أحقق البطولات من أجل النادي وجماهيره، حتى إذا كان الأمر صعبا فمع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز، وأتمنى أن نحظى بموسم كبير، وأن نواصل التقدم إلى الأعلى حيث يجب أن يكون النادي دائما في القمة.

لماذا اتحاد جدة؟

اخترت نادي الاتحاد تحديدا لأنه أحد أفضل الأندية في المملكة العربية السعودية، ويملك قاعدة جماهيرية شغوفة، بالإضافة إلى أن لديه العديد من الألقاب.

عن كريستيانو رونالدو

إنه صديقي، ومن الرائع رؤيته هنا، وهو ما يمثل توجه السعودية وتقدم مستواها، وهذا الأمر مهم على الصعيد الدولي، وهناك أسماء كبيرة تلعب هنا، كريستيانو رونالدو في جانب واليوم أنا هنا متواجد أيضا، لذلك من المهم إظهار أن هذا البلد بإمكانه أن يمتلك تأثيرا دوليا.

أهدافه في السعودية؟

المسألة ليست محصورة على اللعب في السعودية أو عدم تقديم الأداء الجديد، بل بالعكس يجب أن استمر وأقوم بتقديم ما يعكس النجاح الذي حققته في أوروبا، وأن أجلبه معي إلى السعودية، وفي جميع الأحوال أنا هنا لأساهم في الارتقاء بكرة القدم السعودية.