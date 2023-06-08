الكشف عن الراتب الحقيقي لبنزيما مع اتحاد جدة.. ومنحه رقم المغربي حمد الله

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أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، بمعلومات حول الراتب الحقيقي الذي سيتقاضاه الفرنسي كريم بنزيما، بموجب عقده مع نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى صيف 2026.

الكشف عن الراتب الحقيقي لبنزيما مع اتحاد جدة.. ومنحه رقم المغربي حمد اللهبعد بنزيما.. الاتحادي السعودي يضم لاعبا فرنسيا آخر براتب سنوي قدره 100 مليون يورو!

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وكانت وسائل الإعلام قد تداولت، حول أن بنزيما سيحصل على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو بعد توقيعه رسميا على عقد مع نادي اتحاد جدة أمس الثلاثاء.

لكن صحيفة "الرياضية" كشفت اليوم الأربعاء، عن عدم تجاوز قيمة راتب بنزيما، حاجز الـ55 مليون دولار سنويا، بحسب مصادر خاصة.

وقرر نادي الاتحاد منح بنزيما القميص رقم 9 بداية من الموسم القادم، وهو ما يثير الغموض حول مستقبل مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وقضى كريم بنزيما (35 عاما) 14 عاما داخل أسوار "سانتياغو بيرنابيو" مع ريال ، قبل الانتقال لصفوف بطل دوري "روشن" السعودي، ليسير على خطى زميله في ريال مدريد سابقا، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم للنصر قبل 6 أشهر.

ويعتبر المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما، ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد برصيد 354 هدفا، خلف الهداف التاريخي للفري الملكي النجم كريستيانو رونالدو برصيد 450 هدفا.