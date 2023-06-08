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خبراء: خطر قاتل قد يهدد من يستخدم فرشاة الأسنان بشكل خاطئ

8
JUNE
2023
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يحذر أطباء الأسنان من أن الملايين من الأشخاص الذين يستخدمون فرشاة أسنان كهربائية يعرضون أنفسهم لخطر "قاتل" من خلال استخدامها بشكل غير صحيح.
 
وتوصل بحث جديد إلى أن ما يقارب نصف مستخدمي فرشاة الأسنان الكهربائية (41%) يفشلون في تبديل رؤوسها بانتظام، ما يجعلها "أقل فعالية".
 
وفي الوقت نفسه، قال 3% من أصل 1000 بريطاني شملهم الاستطلاع إنهم لا يغيرون رأس فرشاة الأسنان الكهربائية على الإطلاق.
 
وقد أجري هذا الاستطلاع لأن العديد من الدراسات ربط بين سوء نظافة الفم ومرض ألزهايمر.
 
وقال كبير أطباء الأسنان، الدكتور نايجل كارتر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Oral Health Foundation: "لا يمكن لفرش الأسنان البالية تنظيف أسنانك بشكل صحيح وقد تضر باللثة. وعندما تتناثر الشعيرات، لا يتم التنظيف بشكل صحيح".
 
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته العلامة التجارية المستدامة للعافية SURI، فإن نحو 30% من المشاركين لم يتمكنوا من تذكر المدة التي مرت منذ أن قاموا بتغيير رأس فرشاة الأسنان.
 
ويقترح الخبراء تغيير رأس فرشاة الأسنان الكهربائية كل ثلاثة أشهر للحفاظ على صحة الفم جيدة.
 
وقد يؤدي عدم تنظيف أسنانك بشكل صحيح إلى تراكم البلاك على الأسنان ما قد يؤدي إلى التهاب دواعم السن، المعروف أيضا باسم أمراض اللثة.
 
وأشارت أبحاث سابقة إلى أن البكتيريا المعروفة بأنها تسبب التهاب دواعم السن - F. nucleatum - قد تكون متورطة في التسبب في مرض ألزهايمر.
 
وأضاف الدكتور دافيندر راجو، طبيب الأسنان ومؤسس Green Dentistry: "إن تنظيف أسنانك ولثتك ضروري للمساعدة في الحفاظ على ابتسامتك الجميلة وضمان بقائك بصحة جيدة وحيويا مدى الحياة. ولسوء الحظ، بمرور الوقت، تصبح الشعيرات المهترئة أو البالية على فرشاة الأسنان أقل فعالية في إزالة البلاك والبكتيريا من أسنانك ولثتك. لذلك، يُنصح بتغيير رؤوس فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر أو أقل من ذلك لضمان صحة شاملة".
 
اعتنِ بصحة الفم
 
سيحميك الحفاظ على نظافة الفم بشكل عام من أمراض اللثة، ولكن لسوء الحظ، كلما تقدمت في السن، ستكون أكثر عرضة لهذه الأمراض.
 
ويمكن أن تمنع نظافة الفم اليومية والتحكم في البلاك أمراض اللثة، ولكن يجب عليك أيضا زيارة طبيب الأسنان كل ستة أشهر.
 
وللعناية بصحة الفم بشكل فعال:
 
- اغسل أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين في اليوم على الأقل - ابصق بعد غسل أسنانك بالفرشاة ولا تشطف
 
- نظف ما بين أسنانك كل يوم باستخدام خيط الأسنان
 
- استبدل فرشاة أسنانك كل شهر إلى ثلاثة أشهر
 
- قم بزيارة طبيب الأسنان وأخصائي صحة الأسنان لإجراء فحوصات منتظمة، وهذا ضروري خاصة للحوامل أو المصابين بداء السكري من النوع الثاني
 
- توقف عن التدخين
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