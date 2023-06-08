living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيكيه ساخرا من قضية انتقال ميسي: أضحكني الأمر

8
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتقد النجم الإسباني جيرارد بيكيه، سياسات ناديه برشلونة، بعد إخفاق الفريق في تحقيق حلم الجماهير والتعاقد مع الأسطورة ليونيل ميسي، الأربعاء.
 
وفي بث على موقع "تويتش"، سخر بيكيه كثيرا من "التضحيات" التي قام بها أساطير النادي، مثله ومثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
 
وقال بيكيه على البث المباشر: "هذا الأمر يجعلني أضحك الآن لأننا (بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا) رحلنا جميعا عن النادي هذا الموسم، وما زال الفريق يواجه مشكلة اللعب المالي النظيف هذه. من يجب أن يغادر أيضا؟".
 
وأضاف: "من الناحية النظرية، كنا سبب (المشاكل المالية) بسبب رواتبنا المرتفعة. لقد ذهبنا جميعا. لم نعد هناك.. وما زالوا لا يستطيعون التعاقد مع ميسي".
 
يذكر أن برشلونة حاول جاهدا تحقيق صفقة التعاقد مع ميسي دون الإنفاق بشكل يدخلهم في مساءلة مالية من رابطة الدوري الإسباني، وتوقعت الجماهير أن اعتزال أساطير النادي ستتيح التعاقد مع ميسي.
 
لكن ميسي فاجأ الجميع وقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي، الأربعاء، مما سبب حالة غضب وإحباط بين جماهير برشلونة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   