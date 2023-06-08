بعد ضياع صفقة ميسي.. 5 نجوم يمكن أن يضمهم "الهلال" هذا الصيف

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استقر الأرجنتيني ليونيل ميسي على خوض تجربة جديدة في الدوري الأميركي مع نادي إنتر ميامي، ليضع حدا لاحتمالية انتقاله إلى نادي الهلال السعودي الذي قدم له عرضا كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في التاريخ وفقا للعديد من المصادر.

ومع نجاح نادي النصر في ضم كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، وإبرام اتحاد جدة بطل الدوري السعودي صفقة مع كريم بنزيمة نجم ريال مدريد السابق، واقترابه بشدة من ضم نغولو كانتي لاعب تشيلسي، بات الهلال يسعى بشراسة أكبر لضم نجوم بنفس الثقل.

ترشح الصحافة الأوروبية كل يوم لاعبا جديدا يمكنه الانتقال إلى الدوري السعودي الذي بات وجهة محتملة بقوة لكل اللاعبين الكبار خلال الصيف الجاري ضمن خطة واسعة لوضع المسابقة بين أقوى الدوريات العالمية خلال سنوات قليلة.

الهلال السعودي يمكنه الدخول بقوة في مفاوضات مع 5 نجوم تنتهي عقودهم مع عمالقة أوروبا خلال الصيف الجاري، أو لاعبين يمكنهم الرحيل عن أنديتهم بسهولة.

الكرواتي لوكا مودريتش وسط ميدان ريال مدريد هو الأقرب للرحيل عن صفوف النادي الملكي الإسباني هذا الصيف، خاصة مع نجاح إدارة فلورنتينو بيريز رئيس النادي في التعاقد مع جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند الألماني لتدعيم خط الوسط.

ربطت تقارير اللاعب الكرواتي واحتمال انتقاله إلى صفوف الهلال، وعدة أندية سعودية أخرى، مرجحة أنه مع ضياع صفقة ميسي، سيوجه "العملاق الأزرق" قوته المالية باتجاه أبرز النجوم ومنهم مودريتش.

ينطبق الأمر نفسه على البلجيكي إدين هازارد لاعب ريال مدريد الذي ينتهي تعاقده بنهاية شهر يونيو الجاري، حيث بات اللاعب مرشحا بقوة للانضمام إلى الهلال وعدة أندية سعودية أخرى، رغم منافسة أندية إنجليزية على ضمه.

انتهى تعاقد الإسباني سيرجيو راموس مع فريق باريس سان جرمان الفرنسي ليصبح متاحا للدخول إلى "جنة" الدوري السعودي الجديدة والحصول على راتب ضخم ربما يفوق الذي كان يتقاضاه في نادي العاصمة الفرنسية، والهلال ضمن أقوى المرشحين للفوز بالصفقة.

الألماني ماركو رويس لاعب بروسيا دورتموند الألماني ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري، وهو يبحث عن عرض جديد لم يحصل عليه حتى الآن في أوروبا، وسط تقارير تحدثت عن احتمال انضمامه للدوري السعودي.

أشارت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني المتوج بكأس العالم 2022 أنخيل دي ماريا لديه عرض من الدوري السعودي يُرجح أنه من الهلال، ليقترب اللاعب بشدة من إبرام الصفقة خاصة بعد إعلان رحيله عن يوفنتوس.