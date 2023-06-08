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تفاصيل مثيرة في عقد ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي

8
JUNE
2023
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أعلن ميسي البالغ 35 عاما، الأربعاء، رفضه عرض الهلال رسميا، والانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، في سوق الانتقالات الصيفية الحالي وكشفت وسائل إعلامية تفاصيل عقد الأرجنتيني.
 
وذكرت صحيفة TYC، أن عقد الأسطورة الأرجنتينية مع النادي الأمريكي المملوك لأسطورة إنجلترا، ديفيد بيكهام، سيمتد لمدة 3 أعوام قادمة، حتى 30 يونيو من عام 2026.
 
وكشفت الصحيفة، أن العقد سيشمل بندا يمنح ميسي، حق الرحيل عن الفريق الأمريكي "مجانا"، نهاية الموسم الثاني.
 
وفيما يخص موعد ظهور ميسي مع إنتر ميامي، أوضح المصدر أن العقد سيصبح ساريا، مع حلول الأول من يوليو القادم، حيث سيلعب الفريق مباراة، في نفس هذا اليوم.
 
وأضاف المصدر "قانونيا.. يحق لليونيل ميسي، أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، يوم 1 يوليو، إذا كان جاهزا بدنيا".
 
وحول راتب النجم الأرجنتيني، أكدت صحيفة "سبورت"، أنه سيحصل على مبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مع نسبة من أرباح شركتي "أديداس وآبل" أكبر شريكين في الدوري الأمريكي، حيث سيتسنى لـ ليو الحصول على حصة من أرباح Apple + للمشتركين الجدد، إضافة إلى نسبة من أرباح شركة أديداس، وأخيرا الاستحواذ على فريق بعد الاعتزال.
 
ورفض ميسي عرضا سعوديا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو.
 
يذكر أن باريس سان جيرمان أعلن رحيل ميسي، منذ أيام قليلة، بعد نهاية عقده، وخاض النجم الأرجنتيني 75 مباراة بقميص النادي الباريسي في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 32 هدفا إضافة لصناعته 35 آخرين.
روسيا اليوم
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