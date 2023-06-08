شاهد.. "عناق حار" بين تشافي وإنييستا يعيد ذكريات "الجيل الذهبي" في برشلونة

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خطف الثنائي الإسباني، تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا، نجما برشلونة سابقا، الأضواء خلال مباراة ودية جمعت بين الفريق الكتالوني ونادي فيسيل كوبي الياباني (2-0)، اليوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو عناقا حارا بين المدير الفني لبرشلونة حاليا، تشافي هيرنانديز، وبين زميله السابق في الفريق أندريس إنييستا، لاعب نادي فيسيل كوبي، في ممر دخول استاد اليابان الوطني، وقبل انطلاق صافرة البداية.

وأعادت هذه اللقطات ذكريات "الجيل الذهبي" في الفريق الكتالوني، مما أثار تفاعلا، بينما علق حساب نادي برشلونة على منصة تويتر: "الصمت في حرم الجمال جمال".

وتم تنظيم هذه المباراة تكريما لأندريس إنييستا، الذي أعلن رحيله عن فريق فيسيل كوبي، بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق قادما من برشلونة.

وقال النجم الإسباني إنه خلال السنوات الـ5 التي لعب فيها مع فريق فيسيل كوبي الياباني، حاول "تقديم كل شيء" على الصعيدين المهني والشخصي، من أجل إعلاء شأن كرة القدم وعمله.

وتابع إنييستا خلال مؤتمر صحفي من ملعب طوكيو الأولمبي بعد المباراة: "لا أعرف ما الذي أتركه. حاولت تقديم كل شيء، داخل الملعب وخارجه. عملي وأدائي الاحترافي واحترامي لكرة القدم ولمهنتي".

وأعرب النجم الإسباني عن سعادته بالمعاملة الطيبة التي تلقاها خلال هذه السنوات في الدولة الآسيوية، وتمنى أن يكون جهده من أجل ترك أفضل ما لديه إرثا لكرة القدم اليابانية.

وكان إنييستا قد انضم إلى فيسيل كوبي في صيف 2018، وتواجد في عامي 2019 و2021 ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري الياباني، إلا أنه تعرض بعدها لسلسلة من الإصابات حالت دون المشاركة بانتظام.