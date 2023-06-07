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نظّم السباق الأول لتسلّق الهضبةATCL الـ اللقب لروجيه فغالي...هاروتيونيان وصيفه وسليم ثالثاً

7
JUNE
2023
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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ،وبالتعاون مع اللجنة اللبنانية لرياضات السيارات، السباق الأول لتسلّق الهضبة في بلاط(جبيل).ويندرج السباق،الذي شاركت فيه 28 سيارة،  في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان لتسلق الهضبة.
وفي ما يلي نتائج مختلف الفئات:
*الترتيب العام:
1-روجيه فغالي
2-غارو هاروتيونيان
3-جواد سليم
*فئةpf2:  :
1-ميشال زغيب
2-كارلوس مرعي
3-يوسف فغالي
*فئة pf3:
1-روجيه فغالي
2-غارو هاروتيونيان
3-جواد سليم
*فئة pf4:
1-أليكس فغالي
2-باسل بو حمدان 
3-ربيع أيوب
*فئة pf4/nr4:
1-شادي فقيه
2-ريا داغر
3-شربل شبلي
*فئة pf5:
1-الياس الدهني
2-دافيد مزهر
3-هنري قاعي
*فئة pf6  :
1-جوزيف سالم
2-سامي ضو
*فئة الكروس كار:
1-انطوني داغر
*كأس السيدات:ريا داغر
وفي الختام، وزّع رئيس بلدية بلاط عبدو العتيّق ونائبه فادي القوبا ومدير اللجنة الرياضية الوطنية في النادي المنظّم سليمان خطار ومدير مكتب رياضة السيارات في النادي المنظّم كابي كريكر ومدير السباق نعمان حاتم ورئيس لجنة الحكام سيرج تشوبوريان وعضو لجنة الحكام يوسف القصيفي والمسؤول عن العلاقة مع السائقين المحامي زياد جاموس ومسؤولو السباق الجوائز على الفائزين وسط اجواء احتفالية.
 
 
ملاحظة:الصور مرفقة مع هذا النص(ارقام من 40 الى 46)
(تصوير mms-racing)
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