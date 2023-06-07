"خليفة" الأسطورة نادال يضرب موعدا مع غريمه دجوكوفيتش في بطولة فرنسا

A + A -

صعد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا، إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء تأهل النجم الصاعد كارلوس ألكاراز (20 عاما)، على حساب النجم اليوناني ستيفانوس تسيستيباس المصنف خامسا عالميا، بفوزه عليه بثلاث مجموعات متتالية، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(6-1) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، واستغرقت ساعتين و12 دقيقة فقط.

وضرب الماتادور الإسباني موعدا في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو، مع النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي تغلب بدوره على منافسه الروسي كارين خاتشانوف، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-6) و(6-2) و(6-3) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من يوم الثلاثاء، واستغرقت 3 ساعات و39 دقيقة.

وتأهل كارلوس ألكاراز الذي يعتبر خلفا لمواطنه الأسطورة رافائل نادال ملك الملاعب الرملية و"رولان غاروس"، لأول مرة في تاريخه إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ولديه فرصة جيدة لتقديم خدمة كبيرة لمواطنه الأسطورة، بالفوز على دجوكوفيتش وحرمانه من الفوز باللقب الثالث والعشرين ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والانفراد بالرقم القياسي.

يذكر أن رافائل نادال الغائب عن النسخة الحالية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب هذه البطولة، بفوزه فيها 14 مرة، ويتقاسم مع دجوكوفيتش الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، برصيد 22 لقبا لكل منهما.