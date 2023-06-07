الكشف عن موعد توقيع ميسي المرتقب مع الهلال السعودي

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يقترب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من الانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي، في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل نجمه ميسي البالغ 35 عاما، منذ أيام قليلة، بعد نهاية عقده، حيث تلقى عرضا تاريخيا من الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و600 مليون يورو.

وفي هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، موافقة الأسطورة الأرجنتينية، على الانتقال إلى الزعيم الهلالي، في الصيف الحالي.

وكشف الكاموخ عبر حسابه على "تويتر"، أن موافقة ليونيل ميسي، على الانتقال إلى الهلال، جاءت بعد تأكده من صعوبة العودة إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، فشل في تقديم أي ضمانات إلى ميسي، من أجل تسجيل عقده في قائمة الفريق للموسم القادم، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها العملاق الإسباني.

وحسب أحمد الكاموخ، سيعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع ليو، الأحد القادم، على أن يرتدي اللاعب القميص رقم 10 مع الفريق الأول لكرة القدم.