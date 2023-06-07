living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"درون" ومئات رجال الأمن لمنع الشغب في الكلاسيكو الأردني

7
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفاد مصدري أمني أردني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأمن وضع خطة أمنية للتعامل مع مبارة الكلاسيكو الأردني التي يحتضنها ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.
 
وأضاف المصدر أن القوة الأمنية الموجودة في الملعب تتجاوز الـ2000 رجل أمن، كما أنها تستخدم طائرات مسيرة "درون" لمراقبة الملعب ومحيطة وضبط أي محاولات شغب أو سلوكيات تخالف الأنظمة والقوانين.
 
وأكد المصدر أن الإجراءات الأمنية المشددة تأتي للحفاظ على جماهير المبارة وسلامتهم وحفظ الأمن في المجتمع ومحيط الملعب.
 
وشدد المصدر على أنه لن يتم السماح بأي شكل من أشكال الشغب في الملعب أو مس الوحدة الوطنية في المدرجات، وأنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق مثيري الشغب.
 
ولفت إلى أنه تم فصل أبواب مغادرة ودخول جماهير الفريقين إلى الملعب، للحفاظ على سلامة الجميع ومنع حدوث أي مشاحنات قد تتضاعف وتؤدي إلى مشاجرات جماعية.
 
وكان الأمن الأردني قد أصدر بلاغا في وقت سابق يفيد بملاحقة ومتابعة كل من يبث منشورات تحرض على العنف وتحتوي على خطاب كراهية بعد أحداث الشغب التي أدت لإنهاء مباراة الفريقين في رام الله الأسبوع الماضي.
 
وبدأت قمة الجولة الرابعة في بطولة درع الاتحاد لكرة القدم بين قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات في ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء في ثاني لقاء يجمع الفريقين هذا الموسم، بحضور جماهيري وأمني كبيرين.
 
أجواء متوترة
 
ويشار إلى أن المباراة تقام بعد الأجواء المتوترة بين الفريقين إثر الأحداث التي رافقت مباراة الغريمين، حيث توقفت مباراة الفيصلي والوحدات الأردنيان التي استضافتها مدينة رام الله الفلسطينية في الدقائق الأخيرة، الأسبوع الماضي، بعدما شهدت اشتباكات ومشاحنات بين اللاعبين والجمهور.
 
وخلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، توقف اللقاء على خلفية اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار الحكم، بعد خطأ ارتكبه زميلهم أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر، إثر تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.
 
وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق.
 
وشهدت المباراة رمي جماهير الوحدات عبوات المياه باتجاه لاعبي الفيصلي، فضلا عن شجار جماعي بين اللاعبين، بينما تدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في محاولة لتهدئة المشجعين في الملعب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   