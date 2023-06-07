"درون" ومئات رجال الأمن لمنع الشغب في الكلاسيكو الأردني

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أفاد مصدري أمني أردني لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأمن وضع خطة أمنية للتعامل مع مبارة الكلاسيكو الأردني التي يحتضنها ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن القوة الأمنية الموجودة في الملعب تتجاوز الـ2000 رجل أمن، كما أنها تستخدم طائرات مسيرة "درون" لمراقبة الملعب ومحيطة وضبط أي محاولات شغب أو سلوكيات تخالف الأنظمة والقوانين.

وأكد المصدر أن الإجراءات الأمنية المشددة تأتي للحفاظ على جماهير المبارة وسلامتهم وحفظ الأمن في المجتمع ومحيط الملعب.

وشدد المصدر على أنه لن يتم السماح بأي شكل من أشكال الشغب في الملعب أو مس الوحدة الوطنية في المدرجات، وأنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحق مثيري الشغب.

ولفت إلى أنه تم فصل أبواب مغادرة ودخول جماهير الفريقين إلى الملعب، للحفاظ على سلامة الجميع ومنع حدوث أي مشاحنات قد تتضاعف وتؤدي إلى مشاجرات جماعية.

وكان الأمن الأردني قد أصدر بلاغا في وقت سابق يفيد بملاحقة ومتابعة كل من يبث منشورات تحرض على العنف وتحتوي على خطاب كراهية بعد أحداث الشغب التي أدت لإنهاء مباراة الفريقين في رام الله الأسبوع الماضي.

وبدأت قمة الجولة الرابعة في بطولة درع الاتحاد لكرة القدم بين قطبي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات في ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء في ثاني لقاء يجمع الفريقين هذا الموسم، بحضور جماهيري وأمني كبيرين.

أجواء متوترة

ويشار إلى أن المباراة تقام بعد الأجواء المتوترة بين الفريقين إثر الأحداث التي رافقت مباراة الغريمين، حيث توقفت مباراة الفيصلي والوحدات الأردنيان التي استضافتها مدينة رام الله الفلسطينية في الدقائق الأخيرة، الأسبوع الماضي، بعدما شهدت اشتباكات ومشاحنات بين اللاعبين والجمهور.

وخلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، توقف اللقاء على خلفية اعتراض لاعبين في الفيصلي على قرار الحكم، بعد خطأ ارتكبه زميلهم أنس بني ياسين على لاعب الوحدات زيد القنبر، إثر تدخل الأخير على لاعب الفيصلي محمد الكلوب.

وكانت المباراة قبل توقفها تشير إلى التعادل بهدف لهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة رمي جماهير الوحدات عبوات المياه باتجاه لاعبي الفيصلي، فضلا عن شجار جماعي بين اللاعبين، بينما تدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب في محاولة لتهدئة المشجعين في الملعب.