غوارديولا يكشف أبرز الصعوبات أمام سيتي في مواجهة إنتر ميلان

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء، إن إخفاقات فريقه السابقة في أوروبا أو نجاحاته المحلية، لن يكون لها أي تأثير في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل.

وفاز غوارديولا بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكن النجاح الأوروبي استعصى على المدرب الذي فاز بدوري الأبطال مرتين حين كان مدربا لبرشلونة.

ولم يفز سيتي من قبل ببطولة النخبة في أوروبا وخسر نهائي 2021 أمام تشيلسي لكنه المرشح للتغلب على إنتر ميلان مطلع الأسبوع المقبل وإكمال الثلاثية التاريخية بعد الفوز بلقبي الدوري وكأس‭‬ الاتحاد.

وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين قبل النهائي المقام في إسطنبول: "إنه حلم أن أكون هنا. قبل عامين كنا (في النهائي) لكن الوضع كان مختلفا".

وأضاف: "سنحاول بذل قصارى جهدنا لأننا نعلم أن النهائي يعتمد على كيفية التصرف خلال 90 دقيقة. الأمر لا يتعلق بالتاريخ وإلا كان إنتر أفضل منا".

وتابع: "الأمر يدور حول ما ستفعله خلال 90 دقيقة وأن تكون أفضل من المنافس. لا يتوقف على ماذا فعلت في دور المجموعات أو في دور الثمانية أو في الموسم الماضي أو في الدوري الإنجليزي أو كأس الاتحاد. إنها مباراة منفردة".

وأثنى مدرب سيتي على تنظيم إنتر الدفاعي، بعدما استقبل الفريق الإيطالي ثلاثة أهداف فقط خلال ست مباريات في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال هذا العام، موضحا: "ما نحاول القيام به في الأيام القليلة المقبلة هو محاولة اللعب مع الكثير من الصعوبات لأنه ليس من السهل مهاجمة النظام الدفاعي الذي يستخدمه إنتر. علينا أن نفرض الإيقاع وأن نصبر. لن نفعل ذلك بعد ثلاث أو أربع تمريرات. علينا أن نعرف الإيقاع الصحيح".

وشدد على أن "لدى إنتر شكل جيد ليس فقط في طريقة الدفاع ولكن في مدى جودة الكرة والتحولات التي يقوم بها المهاجمون. لديه أسلوب جيد حقا يبدأ من الحارس أندريه أونانا وهو ما يجعل عملية الضغط العالي الخاصة بنا صعبة".

واختتم غوارديولا حديثه قائلا، إن كايل ووكر، الذي خرج مصابا في الدقيقة 95 في فوز سيتي 2-1 على الغريم مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد، يتعافى من مشكلة في الظهر، مضيفا: "لم يكن بخير يوم أمس. اليوم تحسن قليلا. لن نقوم بأي مخاطرة وسنرى ما سيحدث".