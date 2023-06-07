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"ماركا" تكشف قيمة راتب بنزيمة مع الاتحاد السعودي

7
JUNE
2023
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دخل الفرنسي كريم بنزيمة سباق نجوم وأساطير الدوري السعودي بالتعاقد مع نادي اتحاد جدة عقب رحيله عن صفوف ريال مدريد الإسباني.
 
وأعلن اتحاد جدة التوقيع مع بنزيمة الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيمة سيحصل على 100 مليون يورو (ما يعادل 107 ملايين دولار تقريبا) عن كل موسم يلعبه مع الفريق السعودي.
 
وأشارت "ماركا" إلى أن بنزيمة سيحصل أيضا على مكافأة قيمتها 20 مليون يورو (ما يعادل 21 مليون دولار تقريبا)، كسفير للسعودية التي تسعى لاستضافة كأس العالم 2030.
 
وانضم بنزيمة إلى ريال مدريد في 2009 قادما من أولمبيك ليون، وأصبح محور هجوم النادي وهدافه الأساسي بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.
 
وأحرز بنزيمة 354 هدفا مع الريال، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي النادي على مدار تاريخه خلف رونالدو.
 
وقدم بنزيمة أفضل مواسمه في 2021-2022 وسجل 44 هدفا في كل المسابقات، ليقود ناديه لتعزيز تصدره والفوز باللقب الأوروبي للمرة 14 في تاريخه إلى جانب الفوز بلقب الدوري الإسباني.
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