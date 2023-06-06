مالك نادي ميلان يطرد الأسطورة مالديني!

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قالت تقارير صحفية، الاثنين، إن باولو مالديني أسطورة ميلان، سيغادر "الروسونيري" بعد خلاف حاد مع مالك النادي الإيطالي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن مالديني المدير التقني وريكي ماسارا المدير الرياضي، حضرا اجتماعا عاصفا مع المالك جيري كاردينالي، لمناقشة إستراتيجية النادي استعدادا للموسم المقبل.

ولفت إلى أن الأمور سارت بشكل سيئ للغاية، خاصة بين مالديني وكاردينالي، ليقترب أسطورة النادي من الرحيل.

وأضاف أن بعض التقارير قالت إن مالديني وماسارا قررا تقديم استقالتيهما، إلا أن تقارير أخرى أوضحت أن كاردينالي هو من أقال الثنائي.

يذكر أن مالديني قضى مسيرته المهنية كلاعب كرة قدم في ميلان حيث ارتدى قميص الفريق لمدة 25 موسما، قبل أن يعتزل في سن الـ41 عام 2009، وينضم لإدارة النادي في 2018.