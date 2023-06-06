رحيل جماعي.. خروج 7 لاعبين من "وكر الثعالب" بعد الهبوط

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قال مسؤولون في ليستر سيتي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن سبعة لاعبين سيغادرون النادي عندما تنتهي عقودهم في يونيو.

وسيغادر النادي يوري تيلمانس وكاجلار سويونكو ودانييل أمارتي ونامباليس ميندي وريان برتراند وأيوزي بيريز وتيتي.

وقال ليستر في بيان "يتقدم نادي ليستر سيتي لكرة القدم بالشكر لجميع اللاعبين السبعة على مساهماتهم خلال فترة وجودهم مع النادي ويتمنى لهم كل التوفيق مستقبلا".

وأخفق فريق المدرب دين سميث في البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وهبط بعد أن احتل المركز 18.

وأضاف النادي أنه لا يزال يجري محادثات مع قائد الفريق جوني إيفانز لتمديد عقده.