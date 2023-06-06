تايكواندو: ليتيسيا عون الى الجائزة الكبرى لروما والحكم خوراسانجيان قاد مباريات في بطولة العالم

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يشارك لبنان عبر اللاعبة ليتيسيا عون(وزن تحت ال57 كلغ) في "الجائزة الكبرى لروما"(ايطاليا) تحت اشراف مدير المنتخبات الوطنية المدرب الوطني الغراند ماستر رالف حرب.وستسعى البطلة عون الى تحقيق نتيجة جيدة في الاستحقاق الدولي الكبير الذي تستضيفه العاصمة الايطالية.

من جهة ثانية ،وبعد أن نظم الإتحاد الدولي للتايكواندو معسكرات لاختيار افضل ٦٠ حكم في العالم والذين بدورهم يخضعون لتقييم دقيق في البطولات الكبرى لاختيار افضل ٢٦ حكما من كل القارات لقيادة مباريات التايكواندو خلال الألعاب الاولمبية الصيفية التي ستقام في باريس عام ٢٠٢٤ ،وبعد اجتياز الحكم الأولمبي اللبناني الماستر دانيال خوراسانجيان المعسكر الخاص بآسيا و اوقيانيا،توجّه إلى باكو (أذربيجيان) للمشاركة في بطولة العالم التي تعتبر من اقوى و أطول البطولات و على مدى ٧ ايام و التي يحصل الفائز فيها على ١٤٠ نقطة في التصنيف العالمي و الأولمبي.

وقاد خوراسانجيان اكثر من ٦٠ مباراة من اقوى المباريات في البطولة كحكم مراجعة الفيديو وحكم وسط و أهمها النهائي بين كوريا الجنوبية و اسبانيا لوزن دون ال54 كلغ.

وبعد انتهاء بطولة العالم، توجّه خوراسانجيان مباشرة إلى إيطاليا للمشاركة في الجائزة الكبرى لروما.