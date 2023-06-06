فيديو.. بنزيما يظهر رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي

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فيديو يظهر فيه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رفقة رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر الفيديو على موقع "تشيرينغيتو تي في" على تويتر، وظهر فيه كريم بنزيما وشقيقه وأنمار الحائلي ونائبه.

ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، منذ دقائق، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن رحيل أسطورته الفرنسي كريم بنزيما، بعد 14 عاما قضاها مع النادي الملكي وحقق فيها جميع الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي في بيان مطول، الذي نشره الموقع الرسمي للفريق، الأحد.

ووصف ريال مدريد فترة بنزيما بأنها "لا تنسى"، واعتبر النجم الفرنسي "أحد أعظم أساطير الفريق".

وكان كريم ينزيما انضم إلى ريال مدريد عام 2009، ولعب 14 موسما مع الفريق ساعده خلالها في الفوز بـ25 لقبا، وهو رقم قياسي لأي لاعب في النادي الإسباني.

ومن بين ألقابه 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و5 بطولات لكأس العالم للأندية، و4 بطولات للدوري الإسباني.