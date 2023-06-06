عدو ميسي وملك البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم

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كتب الحكم المثير للجدل ماتيو لاهوز نهاية مسيرته في إدارة مباريات كرة القدم في مباراة ريال مايوركا ورايو فايكانو في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وحظي الحكم الإسباني بممر شرفي بعدما ختم مسيرة امتدت نحو 15 عاما في الليغا.

ويعتبر لاهوز حامل الرقم القياسي في البطاقات الصفراء في تاريخ كأس العالم بعدما أشهر 18 بطاقة في ربع نهائي مونديال قطر بين الأرجنتين وهولندا.

وكان موقع جريدة "ميرور" البريطانية ذكر في وقت سابق أن لاهوز قرر الاعتزال في نهاية الموسم، بعدما طالته انتقادات لاذعة من نجوم عديدة بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن لاهوز يدير مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ 2008، وكانت أهم مباراة في مسيرته هي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بين مانشستر سيتي وتشلسي.