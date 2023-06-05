ريال مدريد يبدأ "إعادة البناء".. هل نشهد موسما مظلما؟

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يبدو أن ريال مدريد الإسباني، سيدخل في حالة "إعادة بناء" مكثف، بعد تأكد رحيل 4 من لاعبيه، وتأكد عدم التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

وأعلن ريال مدريد عن رحيل الفرنسي كريم بنزيمة والبلجيكي إيدن هازارد والإسباني ماركو أسينسيو والدومينيكاني ماريانو دياز مع انتهاء الموسم الجاري.

ومع ارتفاع سن نجما الوسط في الفريق، لوكا مودريتش وتوني كروس، قد نشهد موسما لا توضع فيه أهداف كبيرة بالنسبة لإدارة الملكي.

الإدارة قد تعمل على التخطيط للمواسم المقبلة، عبر استغلال بعض المواهب الشابة من الأكاديمية، والاعتماد على عدد من اللاعبين المحليين، لبدء عملية "الانتقال".

أما بالنسبة لكيليان مبابي، فأكد أنه باق لموسم إضافي في صفوف باريس سان جرمان، مما يعني أن ريال مدريد قد يخوض موسما دون نجم في الهجوم.

وقد يكون هدف الرئيس فلورنتينو بيريز، البناء بهدوء، وتعزيز القوة المادية، حتى يدخل بقوة بعد عام أو عامين، دون مضايقات رابطة الدوري، وبميزانية عالية "مريحة".

قد ينتظر بيريز مبابي كي ينهي مغامرة باريس، ويقضي الفريق الموسم المقبل بمهاجم "طوارئ"، مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو أو غيره.

أما بالنسبة لخط الوسط، من المتوقع أن يوقع الإنجليزي جود بيلينغهام مع "الملكي"، لكنه لن يكون كافيا لتدعيم خط "المعمرين"، وقد يلجأ الفريق للاعتماد على المحليين أمثال داني سيبايوس، حتى تبدأ حملة الإنفاق الحقيقية لاحقا بعد عام أو عامين.

وكذلك خط الدفاع "غير المقنع"، الذي قد يقضي الموسم بإيدير ميليتاو وروديغير ودافيد ألابا، حتى يستطيع التوقيع مع لاعب سريع مثل ألفونسو دايفيز، وآخر "صلب" مثل روبن دياز.

وسيكون فصل الصيف "مثيرا للاهتمام" في العاصمة الإسبانية، حيث قد نرى بيريز وهو يقتنع بفكرة "موسم للنسيان" دون تدعيمات، وقد نرى صفقات "صادمة" في الأشهر القادمة.