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بنزيمة يسجل في لقاء الوداع.. وريال مدريد يقتنص وصافة الليغا

5
JUNE
2023
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ودع النجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد، بإدراكه التعادل 1-1 في شباك أتلتيك بلباو، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الأسباني، الأحد، وسط تقارير تفيد بتوصل نادي اتحاد جدة السعودي إلى اتفاق للحصول على خدماته.
 
وشارك بنزيمة (35 عاما) الذي سجل 354 هدفا وله 165 تمريرة حاسمة مع الفريق الملكي على مدى 14 موسما، أساسيا في مباراته الوداعية، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 73 وسط تصفيق حار من الحضور.
 
وجاء هدف بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة 72 مدركا التعادل لفريقه، الذي تخلف بهدف لأويهان سانسيت في الدقيقة 49.
 
وكان حارس الفريق الملكي، البلجيكي تيبو كورتوا تصدى لركلة جزاء، سددها ميكل فيسغا في الدقيقة العاشرة.
 
وقبل ساعات من اللقاء، قال ريال مدريد في بيان: "اتفق النادي وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا".
 
وأوضح ريال مدريد: "مسيرة كريم بنزيمة في ريال مدريد كانت مثالا للسلوك والاحتراف، ومثلت قيم نادينا. لقد حصل كريم بنزيمة على الحق في تقرير مستقبله"، في إشارة إلى أن كريم نفسه قرر عدم تمديد عقده.
 
وحقق بنزيمة، حامل الكرة الذهبية العام الماضي، 25 لقبا في صفوف ريال مدريد وهو رقم قياسي لأحد لاعبي ريال مدريد بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو، بينها دوري أبطال أوروبا 5 مرات وبطولة الدوري الإسباني 4 مرات.
 
كما خاض الجناح ماركو أسينسيو مباراته الأخيرة مع ريال أيضا، تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جرمان، كما أشارت تقارير في الصحف الفرنسية مؤخرا.
 
ورغم تعادله، احتفظ ريال مدريد بالمركز الثاني إثر تعادل جاره أتلتيكو مدريد مع فياريال 2-2، ليبقى متقدما عليه بفارق نقطة واحدة.
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