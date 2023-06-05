"السيدة العجوز" تخفق في اللحاق بقطار الدوري الأوروبي

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فاز يوفنتوس 1-صفر على أودينيزي بهدف فيدريكو كييزا في الشوط الثاني في آخر مباراة له بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لكنه فشل في التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وانهارت آمال يوفنتوس في الصعود لمسابقة المستوى الثاني للأندية الأوروبية عقب فوز روما 2-1 على سبيتسيا، الذي هبط بالفعل للدرجة الثانية، وتفوق أتلانتا 5-2 على مونزا لينتزعا مقعدين بالدوري الأوروبي.

وأنهى يوفنتوس الموسم في المركز السابع برصيد 62 نقطة وتأهل لدوري المؤتمر، مقابل 64 لأتلانتا الخامس و63 لروما السادس ووصيف بطل الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وتراجع يوفنتوس للمركز السابع الشهر الماضي بعد خصم عشر نقاط من رصيده من محكمة إيطالية لكرة القدم بسبب مخالفات في التعاقدات.