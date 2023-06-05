برشلونة ينهي مشواره بهزيمة من سيلتا المتعثر

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اختتم برشلونة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في اليوم الأخير بالموسم مشواره بهزيمة 2-1 من سيلتا فيجو المتعثر.

وتقدم سيلتا، الذي كان مهددا بالهبوط، في الدقيقة 42 حين تفوق جابري بييجا بسرعته على المدافعين ماركوس ألونسو وأندرياس كريستنسن ليسدد في الشباك.

وسيطر سيلتا على اللقاء وواصل الضغط على دفاع برشلونة حتى نجح بييجا في التسجيل مجددا من كرة عرضية سكنت المرمى بالصدفة في الدقيقة 65.

وأجرى برشلونة عدة تغييرات في الشوط الثاني أسفر إحداها عن هدف أنسو فاتي في الدقيقة 79 لكن سيلتا صمد ليحقق انتصارا صعد به للمركز 13 وتخلص من سلسلة من ست مباريات دون فوز.

وقال بييجا لمنصة (دازون) "نستحق ذلك جميعا، يا لها من فرحة كبيرة.

"صحيح أن مستواي تراجع قليلا في الآونة الأخيرة لكنني تمكنت من اللعب بأعلى مستوى بمساعدة الزملاء والجماهير ونجحنا في النهوض والفوز".