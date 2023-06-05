تايكواندو: بو حبيب تخسر في ربع نهائي بطولة العالم بأذربيجيان

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خسرت لاعبة المنتخب اللبناني بالتايكواندو مارييللا بو حبيب(وزن تحت ال53 كلغ) في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للرجال والسيدات التي استضافتها العاصمة الاذربيجيانية باكو.

ونجحت بو حبيب في التأهل الى هذا الدور بعدما فازت في اربع مواجهات في الدور الأول ودور ال16 في البطولة وبجدارة متأهلة الى الدور ربع النهائي.ولو اجتازت هذا الدور وتأهلت الى الدور نصف النهائي لكانت ضمنت ميدالية مع العلم ان لبنان خسر في الدور ربع النهائي آخر مرة في المانيا منذ عشرين سنة وتحديداً عام 2003.

وكانت البعثة اللبنانية الى بطولة العالم تألّفت من: مدير المنتخبات الوطنية والمدرب الوطني الغراند ماستر رالف حرب (رئيساً للبعثة)،الغراند ماستر ايلي ايليا (مدرباً)، رافاييل قدسي(تحت ال59 كلغ)،رالف حنينه(تحت ال63 كلغ)،حبيب سماحة(تحت ال67 كلغ)،راي الراعي(فوق ال87 كلغ)،آنا حداد(تحت ال49 كلغ)،مارييلا بو حبيب(تحت ال53 كلغ)،ليتيسيا عون(تحت ال57 كلغ)،ورد سلمان(تحت ال73 كلغ).