living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تايكواندو: بو حبيب تخسر في ربع نهائي بطولة العالم بأذربيجيان

5
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خسرت لاعبة المنتخب اللبناني بالتايكواندو مارييللا بو حبيب(وزن تحت ال53 كلغ) في الدور ربع النهائي من بطولة العالم للرجال والسيدات التي استضافتها  العاصمة الاذربيجيانية باكو.
 
ونجحت بو حبيب في التأهل الى هذا الدور بعدما فازت في اربع مواجهات في الدور الأول ودور ال16 في البطولة وبجدارة متأهلة الى الدور ربع النهائي.ولو اجتازت هذا الدور وتأهلت الى الدور نصف النهائي لكانت ضمنت  ميدالية مع العلم ان لبنان خسر في الدور ربع النهائي آخر مرة في المانيا منذ عشرين سنة وتحديداً عام 2003.
 
وكانت البعثة اللبنانية الى بطولة العالم تألّفت من: مدير المنتخبات الوطنية والمدرب الوطني الغراند ماستر رالف حرب (رئيساً للبعثة)،الغراند ماستر ايلي ايليا (مدرباً)، رافاييل قدسي(تحت ال59 كلغ)،رالف حنينه(تحت ال63 كلغ)،حبيب سماحة(تحت ال67 كلغ)،راي الراعي(فوق ال87 كلغ)،آنا حداد(تحت ال49 كلغ)،مارييلا بو حبيب(تحت ال53 كلغ)،ليتيسيا عون(تحت ال57 كلغ)،ورد سلمان(تحت ال73 كلغ).
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   