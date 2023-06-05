"السلطان" زلاتان ينهي مسيرته الكروية ويعتزل كرة القدم

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أعلن زلاتان إبراهيموفيتش إنهاء مسيرته الكروية واعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز 41 عاما، وذلك على ملعب سان سيرو بعد المباراة الأخيرة لناديه في موسم الدوري الإيطالي.

وقال مهاجم ميلان النجم السويدي: "لدي العديد من الذكريات والعديد من المشاعر هنا". مضيفا "في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى هنا ، منحتني السعادة. المرة الثانية ، الحب. سأكون من مشجعي ميلان مدى الحياة. "

"لقد حان الوقت لتوديع كرة القدم."

وبدا إبراهيموفيتش متأثرا عندما غناه مشجعو ميلان ثم منحه زملاؤه تحية الشرف عند مغادرته الملعب.

أمضى مهاجم مانشستر يونايتد السابق معظم الموسم على الهامش بسبب الإصابة ولعب أربع مرات فقط مع ميلان ، وسجل مرة واحدة في الهزيمة 3-1 أمام أودينيزي في مارس ، وتم الإعلان بالفعل عن رحيله عن النادي.

وفي يوليو الماضي جدد عقده لمدة عام آخر على الرغم من مواجهة احتمال إعادة تأهيل طبية طويلة بعد جراحة في الركبة.

وبعد فترة وجيزة من مساعدة ميلان على الفوز بلقب الدوري الإيطالي، خضع زلاتان لعملية في ركبته اليسرى عن إصابة سابقة في الرباط الصليبي الأمامي.

مهاجم بأناقة

اشتهر إبراهيموفيتش بتسجيله ركلة علوية بعيدة المدى ضد إنجلترا في عام 2012 - وهو هدفه الرابع في تلك المباراة بالذات ، والتي انتهت 4-2 للسويد.

بدأ السلطان مسيرته في مالمو وانضم إلى أياكس في عام 2001 بعد رفض مبادرات مدرب أرسنال أرسين فينجر.

وقال "طلب مني أرسين فينجر إجراء تجربة مع أرسنال عندما كان عمري 17 عاما. لقد رفضته. زلاتان لا يقوم بالاختبارات".

كما قضى المهاجم فترات مع يوفنتوس وإنتر ميلان قبل فترة غير سعيدة في برشلونة، حيث اشتكى من كيفية توظيفه في الملعب من قبل المدرب بيب جوارديولا.

"عندما تشتريني، فأنت تشتري سيارة فيراري"، قال إبراهيموفيتش.

"إذا كنت تقود سيارة فيراري ، فإنك تضع وقودا ممتازا في الخزان، وتقود إلى الطريق السريع وتضع دواسة الوقود.

"ملأ غوارديولا سيارته بالديزل وذهب في جولة في الريف. إذا كان هذا ما يريده، كان يجب أن يشتري لنفسه سيارة فيات منذ البداية ".

انضم إبراهيموفيتش إلى ميلان لأول مرة في عام 2010 ، في البداية على سبيل الإعارة ، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان حيث سجل 113 مرة في 122 مباراة في الدوري.

كما فاز بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة مع مانشستر يونايتد، واستمتع بفترة في لوس أنجلوس جالاكسي قبل العودة إلى سان سيرو.

كان إبراهيموفيتش أفضل هداف للسويد على الإطلاق برصيد 62 هدفا في 122 مباراة.

تخلى السلطان عن المنتخب الوطني بعد يورو 2016 لكنه عاد في عام 2021 بحملة فاشلة في تصفيات كأس العالم.