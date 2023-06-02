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تفاصيل عرض إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع ميسي

2
JUNE
2023
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كشفت تقارير صحفية عن وجود اهتمام من جانب فريق إنتر ميامي الأمريكي، للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
 
وأبدى النادي الأمريكي رغبته عدة مرات بالتعاقد مع ليو، ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد معه.
 
ولم يحسم بطل العالم 2022، مستقبله حتى الآن، لكنه سيغادر باريس سان جيرمان، وفقا لتأكيدات مدرب النادي الفرنسي، كريستوف غالتييه، لكن ميسي لم يحدد وجهته المقبلة بعد. 
 
العرض المقدم من إنتر ميامي لمدة أربعة مواسم بمعدل 50 مليون يورو في السنة، ويأمل النادي الأمريكي في الجمع بين ميسي وصديقه سيرخيو بوسكتيس مرة أخرى بعد رحيلهما عن برشلونة.
 
بالإضافة إلى ذلك فإن ليو يمتلك منزلا هناك، وبالتالي، فإن تكيفه وتكييف عائلته في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون أسهل.
 
وعلى الرغم من أن العرض المقدم ليس الأفضل على المستوى الاقتصادي، لكن إمكانية الترويج لبطولة كأس العالم 2026 في كندا وأمريكا والمكسيك ستكون أكثر جاذبية.
 
وينتهي تعاقد ميسي البالغ 35 عاما مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.
روسيا اليوم
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